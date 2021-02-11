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وزارة البيئة تدعو 30 متقدمًا لوظائفها إلى إجراء الاختبارات

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وزارة البيئة تدعو 30 متقدمًا لوظائفها إلى إجراء الاختبارات

وزارة البيئة تدعو 30 متقدمًا لوظائفها إلى إجراء الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=949522
المناطق - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، (30) متقدماً ومتقدمة لوظائفها المعلن عنها بتاريخ 8 رجب من 1441هـ الماضي، للمراجعة وإجراء الاختبار اللازم، وذلك حسب المواعيد المحددة في مقر مبنى الوزارة الجديد (مخرج 12) بحي الملك عبدالله بالرياض، والمقابلة في قاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالوزارة.

وطالبت “الوزارة” الأشخاص الذين أعلنت أسماءهم بإحضار أصل الهوية الوطنية، ونسخة من السيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية.

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