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وزير الخارجية ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
http://almnatiq.net/?p=949524
المناطق - واس

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالعاصمة أثينا اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لدولة رئيس الوزراء، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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