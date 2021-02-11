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الإطاحة بشخصين سرقا مجوهرات بـ 60 ألف ريال في الرياض

الإطاحة بشخصين سرقا مجوهرات بـ 60 ألف ريال في الرياض
http://almnatiq.net/?p=949546
المناطق - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، من القبض على مواطنين، سرقا مشغولات ذهبية ومجوهرات من أحد المنازل في الرياض.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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