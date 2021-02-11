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ديربي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي
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المناطق - واس

انتهت مواجهة الأهلي والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على المعلب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة ١٨ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة ٢٤ عن طريق البديل عبدالرحمن غريب، وقبل نهاية الوقت الأصلي تمكن المدافع أحمد حجازي من تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة ٨٦.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة ٣٤ في المركز الثاني، فيما بقي الاتحاد في المركز الرابع ب ٢٩ نقطة.

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