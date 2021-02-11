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توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

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توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=949551
المناطق - الرياض

وقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية أمس اتفاقية شراكة مجتمعية مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد أحمد عبدالله؛ وذلك لتوفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى في درجة الدبلوم العالي بالأكاديمية، إضافةً إلى تخصيص 30 مقعد في الدورات التطويرية التي تنظمها الأكاديمية دوريًا.
ومثّل جمعية أصدقاء في التوقيع على الاتفاقية عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام فهيد الدوسري، في حين مثل الأكاديمية مديرها العام فيصل الغامدي.

وجاءت هذه الشراكة من منطلق رؤية المملكة 2030 التي شددت على أهمية التعاون بين منظمات القطاع العام والخاص مع منظمات القطاع غير الربحي، لتضيفها جمعية أصدقاء لعددٍ من الاتفاقيات التي وقعتها مع جهات تعليمية ضمن خدمات مسار التمكين التي تهدف من خلاله إلى تحويل المستفيد من منتفع إلى منتج.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام فهيد الدوسري، أن هذه الشراكة تشكل أهمية كبيرة للجمعية والأكاديمية، إذ تهدف من خلالها الجمعية إلى تنمية اللاعبين القدامى وأسرهم، وتشجعيهم على تطوير مهاراتهم، وتزويدهم بالمعارف الضرورية من خلال الالتحاق بالأكاديمية تعليميًا، والانخراط في الدورات التطويرية التي تنفذها، وتسهم في تفعيل دور الأكاديمية بالمسؤولية الاجتماعية.
وشدد الدوسري على أن الجمعية تضع التعليم كإحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها لتطوير المستفيدين وتحويلهم من منتفعين إلى منتجين، موضحًا أن مسار التمكين يعد من المسارات الخمسة الرئيسية التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها، مضيفاً: “يندرج تحت مسار التمكين 3 خدمات رئيسية هي: التوظيف، والتدريب والتأهيل، والبرامج التعليمية”.

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