احدث الأخبار

سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده لملك إسبانيا
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 ديربي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي
أبرز المواد
 توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين سرقا مجوهرات بـ 60 ألف ريال في الرياض
أبرز المواد
 توقعات بتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة منتصف الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بمواطن يعرض أسلحـة نارية للبيع عبر حسابه في “تويتر”
أبرز المواد
 إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2021
أبرز المواد
 المنطقة الشرقية.. جامعة الإمام عبدالرحمن تستحدث دبلومًا مهنيًّا للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية
أبرز المواد
 وزارة البيئة تدعو 30 متقدمًا لوظائفها إلى إجراء الاختبارات
أبرز المواد
 وزير الخارجية ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
أبرز المواد
 الاتفاق يُمزق شباك أبها برباعية في دوري محمد بن سلمان
أبرز المواد
سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده لملك إسبانيا

سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده لملك إسبانيا

أبرز المواد
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

أبرز المواد
ديربي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي

ديربي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي

أبرز المواد
توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

أبرز المواد

سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده لملك إسبانيا

سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده لملك إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=949558
المناطق - الرياض

استقبل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمقر القصر الملكي في مدريد اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام القين، الذي قدّم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.
ونقل السفير القين خلال الاستقبال لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية وللشعب الإسباني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب جلالة الملك فيليب عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والرخاء.
كما تناول جلالة ملك إسبانيا والسفير القين العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

روابط ذات صلة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
ديربي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي

ديربي جدة ينتهي بالتعادل الإيجابي
توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

توفير 10 مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*