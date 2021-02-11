الخارجية الأميركية: العقوبات على قادة الحوثيين باقية

المناطق - الرياض

أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قادة الحوثيين باقية.

وأضافت الخارجية الأميركية أنها تسعى “لتخفيف معاناة اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين”، مذكّرةً بأن “اليمن يواجه أسوأ كارثة إنسانية”.

وشددت الوزارة على أن الإدارة الأميركية ستساعد حليفتها السعودية “في المجالات الدفاعية” لحماية نفسها ضد الهجمات الحوثية.

وأضافت: “الحوثيون مخطئون إذا ظنوا أن إزالتهم عن قوائم الإرهاب يهدف استمرار عملياتهم العسكرية”، موضحةً أن “هدفنا هو تأييد عملية السلام بالتعاون مع المبعوث الأممي” مارتن غريفثس.

في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “مستقبل القدس هو ضمن قضايا الحل النهائي، والأطراف هي التي تقرره”.

وشجّعت الطرفان، الفلسطينيين والإسرائيليين، على “عدم اتخاذ قرارات أحادية”.