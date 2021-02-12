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الأمير عبدالعزيز الفيصل يزور اللجنة الأولمبية القطرية وإستاد “البيت”

الأمير عبدالعزيز الفيصل يزور اللجنة الأولمبية القطرية وإستاد “البيت”

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الأمير عبدالعزيز الفيصل يزور اللجنة الأولمبية القطرية وإستاد “البيت”

الأمير عبدالعزيز الفيصل يزور اللجنة الأولمبية القطرية وإستاد “البيت”
http://almnatiq.net/?p=949569
المناطق - الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم بالشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في مقر اللجنة بالدوحة.
جاء ذلك ضمن زيارة سموه الرسمية لدولة قطر الشقيقة, تلبية لدعوة من الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني لحضور المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي أقيمت اليوم، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين اللجنتين الأولمبيتين السعودية والقطرية.
كما زار سموه مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، والتقى برئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي اصطحب سموه في زيارة إلى “إستاد البيت” أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022، كما شهدت جولة سمو وزير الرياضة، زيارة لمقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المشرفة على تنظيم كأس العالم 2022، والتقى بالأمين العام للجنة، حسن الذوادي واستمع إلى شرح مفصل عن كافة الجوانب التنظيمية للحدث المرتقب.
كما التقى سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وهنأه بنجاح تنظيم كأس العالم للأندية في ظل هذه الظروف.
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره وتقديره للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالتنظيم المميز والرائع لبطولة كأس العالم للأندية، مقدماً في الوقت ذاته تهنئته للنادي الأهلي المصري لتحقيقه المركز الثالث في المونديال.

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