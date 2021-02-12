“المحامية الكفيفة”: فخورة باللقب ولا أواجه أي معوقات في العمل

المناطق - الرياض

تحدّثت المحامية ليلى القبي الشهيرة بـ”المحامية الكفيفة”، اليوم (الخميس)، عن تجربتها مع مزاولة مهنة المحاماة في المحاكم السعودية.

وأفادت، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج “الراصد” على شاشة الإخبارية، بأنها حصلت على رخصة مزاولة المهنة بعد 5 سنوات من مزاولة المحاماة.

وعبّرت عن فخرها بحصولها على لقب “المحامية الكفيفة”، ودخولها مجالاً يمكّنها من مساعدة الناس على أخذ حقوقهم، مشيرةً إلى دعم مساعدتها وأصدقائها لها في بداية حياتها العملية.

وأضافت أنه لا تقابلها أي معوقات في مزاولة المهنة، خصوصاً في ظل وجود نظام “ناجز” التابع لوزارة العدل، حيث تستطيع حضور الجلسات وكتابة ملاحظاتها في “الشات” على تطبيق “مايكروسوفت تيمز”.

ولفتت القبي إلى أن القضاة لا يلاحظون أنها كفيفة، إلا في حالة استعانتها بأحد الموجودين بالمنزل في إدخال “الرمز المرئي” الذي يطلبه نظام ناجز، مناشدةً تعديل النظام لكي يتوافق مع قارئات الشاشة.

كما كشفت عن جهاز يقوم بمساعدتها على إتمام عملها من دون مساعدة، وهو عبارة عن جهاز لوحي متوافق مع نظام أندرويد ومخصص للمكفوفين، والذي يمكنها من الكتابة والقراءة والتدوين بطريقة برايل، التي تظهر على شكل كلمات على الشاشة.