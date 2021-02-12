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برلين ولندن وباريس: قصف مطار أبها انتهاكاً للقانون الدولي

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برلين ولندن وباريس: قصف مطار أبها انتهاكاً للقانون الدولي

برلين ولندن وباريس: قصف مطار أبها انتهاكاً للقانون الدولي
http://almnatiq.net/?p=949580
المناطق - الرياض

أدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك الخميس الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية الأربعاء.

وأكدت أن هذا الاعتداء الذي تبنّاه الحوثيون في اليمن يشكّل “انتهاكاً للقانون الدولي” الذي يحمي المناطق المدنية.

وقالت وزارات خارجية الدول الثلاث في البيان إنها وإذ “تدين بشدة” الهجوم على مطار أبها، تشدد على أن “الهجمات المستمرة من هذا النوع، والتي تستهدف خصوصاً مناطق مدنية في انتهاك للقانون الدولي، توضح خطورة التهديد الذي يشكله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة”.

وأكدت برلين ولندن وباريس دعمها التزامنا “الراسخ” بأمن السعودية وسلامة أراضيها. وشدد البيان على “الاعتداءات الحوثية تقوض الاستقرار في المنطقة”.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطارأبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

في سياق متصل، أكد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الخميس، على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم العنيفة ضد السعودية فوراً.

وشدد الوزير على دعم بريطانيا الثابت لأمن الأراضي السعودية، كما أدان وزير خارجية اعتداء الحوثيين الذي أصاب طائرة مدنية سعودية.

وقال راب في تغريدة على تويتر “نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها. يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة. بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية”.

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