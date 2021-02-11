46 برنامج ومبادرة لـ556 مستفيد ومستفيدة في ايواء الرياض

المناطق - الرياض

اثمرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثمانية اشهر الماضية عن تنفيذ 46 برنامج ومبادرة لـ556 مستفيد ومستفيدة من الفئات المشمولة بالرعاية داخل مراكز ودور الايواء .

وشملت البرامج والمبادرات مستفيدي دور الايتام ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة والمسنين ووحدات الخدمات المساندة وتنوعت مابين دورات وورش تدريبية ولقاءات توعوية وحلقات قرآنية وبرامج تأهيل وتوظيف وتطوع وخدمات طبية وعلاجية وفعاليات خاصة بالمناسبات .

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها من الجنسين .