احدث الأخبار

البنتاغون: السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي
منوعات
 شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن مكّن مقيماً أفغانياً من تشغيل مطعم بخاري
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين في الداخل اليمني وضد المملكة يهدد بنسف العملية السياسية
أبرز المواد
 وزارة التعليم …للمترقين مباشرتكم عن طريق “نظام فارس “
أبرز المواد
 مجلس الضمان الصحي يطلق النسخة المطورة من تطبيق الأجهزة الذكية
أبرز المواد
 46 برنامج ومبادرة لـ556 مستفيد ومستفيدة في ايواء الرياض
منطقة الرياض
 برلين ولندن وباريس: قصف مطار أبها انتهاكاً للقانون الدولي
أبرز المواد
 الصين تحظر بث “بي بي سي وورلد نيوز”
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات كورونا للولايات المتحدة والصين ودول عربية
أبرز المواد
 “المحامية الكفيفة”: فخورة باللقب ولا أواجه أي معوقات في العمل
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز الفيصل يزور اللجنة الأولمبية القطرية وإستاد “البيت”
أبرز المواد
البنتاغون: السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي

البنتاغون: السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي

منوعات
شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

أبرز المواد
“التجارة” تشهِّر بمواطن مكّن مقيماً أفغانياً من تشغيل مطعم بخاري

“التجارة” تشهِّر بمواطن مكّن مقيماً أفغانياً من تشغيل مطعم بخاري

أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين في الداخل اليمني وضد المملكة يهدد بنسف العملية السياسية

وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين في الداخل اليمني وضد المملكة يهدد بنسف العملية السياسية

أبرز المواد

46 برنامج ومبادرة لـ556 مستفيد ومستفيدة في ايواء الرياض

46 برنامج ومبادرة لـ556 مستفيد ومستفيدة في ايواء الرياض
http://almnatiq.net/?p=949583
المناطق - الرياض

اثمرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثمانية اشهر الماضية عن تنفيذ 46 برنامج ومبادرة لـ556 مستفيد ومستفيدة من الفئات المشمولة بالرعاية داخل مراكز ودور الايواء  .

وشملت البرامج والمبادرات مستفيدي دور الايتام ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة والمسنين ووحدات الخدمات المساندة وتنوعت مابين دورات وورش تدريبية ولقاءات توعوية وحلقات قرآنية وبرامج تأهيل وتوظيف وتطوع وخدمات طبية وعلاجية وفعاليات خاصة بالمناسبات .

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها من الجنسين .

روابط ذات صلة

الإطاحة بشخصين سرقا مجوهرات بـ 60 ألف ريال في الرياض

الإطاحة بشخصين سرقا مجوهرات بـ 60 ألف ريال في الرياض
“الغذاء والدواء” تضبط كميات من العسل يروَّج له بادعاءات مضللة في الرياض

“الغذاء والدواء” تضبط كميات من العسل يروَّج له بادعاءات مضللة في الرياض
سمو الأمير عبدالله بن مساعد: القطاع الرياضي بالمملكة فرصة ممتازة للمستثمرين

سمو الأمير عبدالله بن مساعد: القطاع الرياضي بالمملكة فرصة ممتازة للمستثمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*