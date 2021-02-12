مجلس الضمان الصحي يطلق النسخة المطورة من تطبيق الأجهزة الذكية

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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني النسخة المطورة من تطبيق الأجهزة الذكية على منصتي android وiOS، وذلك حرصًا على تسهيل التعامل في قطاع التأمين الصحي من خلال تفعيل التحول الرقمي الذي يعد أحد أهداف استراتيجية المجلس (2020-2024).

وتوفر النسخة الجديدة من تطبيق المجلس للأجهزة الذكية العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بطريقة سهلة، حيث تتيح استعراض شبكة التغطية التأمينة (شبكتي) بناءً على الخرائط الجغرافية وحدود التغطية والاستعلام عن التأمين من خلال الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد بالإضافة إلى اتاحة الاستفسارات ومعرفة الحالة التأمينية وغيرها من الخدمات.

ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالله الشرقي المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني أن اطلاق النسخة المطورة من تطبيق المجلس يهدف إلى تقديم المزيد من الحلول الذكية التي تسهل التعاملات التأمينية وتوفر الكثير من الوقت والجهد، مؤكدًا حرص المجلس في استراتيجيته (2020 – 2024) على التحول الرقمي والحلول التقنية التي تسهم في توفير بيئة تعامل أكثر يسرًا وسلاسة.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والاشراف الأخصائي عثمان القصبي أن المجلس يسعى في استراتيجيته (2020 – 2024 ) إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع الخدمات التي يقدمها للجهات ذات العلاقة من خلال تقديم حلول ذكية في قطاع التأمين الصحي بهدف مواكبة رؤية 2030، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات التقنية يأتي ضمن إطار فتح مساحات جديدة من شأنها تسهيل عملية التواصل مع المستفيدين ودفعها لتواكب تطورات صناعة التأمين السعودية.

وبين القصبي أن النسخة المطورة من تطبيق مجلس الضمان الصحي توفر سلسلة من الخدمات التي تسهل التعاملات التأمينية، وتتيح للمستفيدين منها الحصول على المعلومة أو الخدمة بكل يسر وسهولة.

وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إلى إمكانية تحميل التطبيق من خلال الرابط:

http://onelink.to/37ybm7