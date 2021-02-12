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البنتاغون: السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي

البنتاغون: السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي
http://almnatiq.net/?p=949598
المناطق - الرياض

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي، وهي شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وذلك في معرض رده على سؤال لقناة “العربية” حول الهجمات الحوثية على المدنيين السعوديين وزيادة الدعم الأميركي للسعودية.

وأضاف كيربي “في ظل التهديد المشترك الذي نواجهه فإن وزارة الدفاع الأميركية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء في المنطقة”.

وقال: “نحن ملتزمون بمساعدة المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد والجدّي”.

وأضاف “لا تغيير في سياستنا بهذا المعنى، لكنني لن أتحدث عن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك”.

واعتبر كيربي أن الحدود السعودية تتعرض للتهديد، وأن سياسة الولايات المتحدة لم تتغيّر وأن الولايات المتحدة تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضروري، ونحن لا نتحدث عن القدرات ومراجعتها، لكننا نتحدث دائما إلى المملكة العربية السعودية بشأنها.

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