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“رئاسة الحرمين” تطلق ألبومًا يحكي قصة جائحة كورونا بالمسجد الحرام

“رئاسة الحرمين” تطلق ألبومًا يحكي قصة جائحة كورونا بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=949603
المناطق - مكة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، الخميس، ألبومًا مصورًا بعنوان (معًا محترزون) قصة الجائحة في المسجد الحرام، وثق خلالها رجالات إعلام الحرمين مجريات الأحداث التي مر بها الحرم المكي.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن الألبوم نتاج جهد الزملاء منذ بدء الجائحة، وقد خرج إلى النور بدعم وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأضاف المسعودي: كان هدفنا توثيق جزء بسيط من الجهود العظيمة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في المسجد الحرام، بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب الجائحة، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، في حين نجد أن جهود الدولة -رعاها الله- بعد توفيق من المولى -عز وجل- تكللت بالنجاح من خلال خطط رصينة مدروسة بعناية.

واشتمل الإصدار في بدايته على كلمة مضيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال موسم الحج الاستثنائي، وكلمة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله –، والتي تحدث فيها عن مفهوم الإنسانية خلال جائحة كورونا، كما كان في مطلعه مقدمة، عقبها صور منذ بداية الجائحة، مرورًا بشهر رمضان وعيد الفطر، والحج الاستثنائي، والعودة أثناء الجائحة، وأبطال الجائحة.

يُشار إلى أن ما قامت به الرئاسة العامة من جهود تكللت – بتوفيق الله – بالنجاح، عبر تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة العاملين وقاصدي بيت الله الحرام، بينت مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- والذي يحظى بها المسجد الحرام وقاصدوه ليتمكنوا من أداء شعائرهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.

رابط المجلة : ‏https://gph.gov.sa/out/EM/cc

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