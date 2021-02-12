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سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية على مرتفعات عسير والباحة.. وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة

سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية على مرتفعات عسير والباحة.. وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة

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سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية على مرتفعات عسير والباحة.. وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة

سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية على مرتفعات عسير والباحة.. وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=949605
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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