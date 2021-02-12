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المبعوث الأمريكي إلى اليمن : ندعم المملكة واليمن بوجه اعتداءات “جماعة الحوثي”

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المبعوث الأمريكي إلى اليمن : ندعم المملكة واليمن بوجه اعتداءات “جماعة الحوثي”

المبعوث الأمريكي إلى اليمن : ندعم المملكة واليمن بوجه اعتداءات “جماعة الحوثي”
http://almnatiq.net/?p=949618
المناطق - وكالات

أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ بعد لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي “دعم واشنطن للحكومة الشرعية اليمنية وللملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات الحوثية”، مؤكداً أنه يتفق مع الرؤية التي تقول بأن “الدور السلبي” لإيران في اليمن نتج عنه مزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار.
وشدد ليندركينغ على أنه سيعمل على إحلال السلام عبر التوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب “بالتعاون مع الشركاء”، لافتاً إلى أن “اتفاق وقف الحرب يجب أن يحفظ وحدة البلاد”.

وأشار إلى إمكانية عقد مؤتمر للمانحين لدعم اليمن.

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