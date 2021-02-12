وزارة العدل الأمريكية: اعتقال شاب بتهمة “تهديد بايدن”

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، عن توجيه تهمة تهديد الرئيس جو بايدن لشاب في ولاية نورث كارولينا.

وفُتحت شكوى جنائية فيدرالية أمام محكمة فيدرالية، الخميس، ضد ديفيد كايل ريفز (27 عاماً)، بتهمة تهديد الرئيس الأمريكي، بحسب ما أعلن مدعي عام المنطقة الغربية من ولاية نورث كارولينا، أندرو موراي.

ووفق إفادة خطية مقدمة لدعم الشكوى، اتصل ريفز الذي اعتقل في 5 فبراير الماضي، بالبيت الأبيض عبر الهاتف عدة مرات بين 28 يناير و1 فبراير، ووجه تهديدات ضد بايدن وآخرين، كما اتصل بشرطة الكابيتول في 1 فبراير، ووجّه تهديدات مماثلة.

والخميس، أمر القاضي الأمريكي ديفيد كيسلر بعد جلسة استماع في المحكمة، بأن يبقى ريفز رهن الاعتقال، وفق وزارة العدل.

ويعاقب القانون الأمريكي على تهمة تهديد الرئيس بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى، وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

ولا يزال الغضب عارماً بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على خلفية خسارته انتخابات نوفمبر لمصلحة بايدن، التي يعتبرونها مزورة.

وبلغ الغضب ذروته يوم تصويت الكونغرس في 6 يناير على نتائج الانتخابات، حين اقتحم مؤيدو ترمب مبنى الكابتيول هيل لمنع عقد الجلسة، في أحداث أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأطلقت مساراً ثانياً لمحاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد.