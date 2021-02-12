وكالة تكشف إجمالي عدد المطعمين ضد عدوى كورونا في العالم

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http://almnatiq.net/?p=949639
المناطق - وكالات

أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، بأن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس التاجي المستجد في العالم تجاوز 159.3 مليون شخص.

وتوصلت الوكالة بتتبع البيانات من السلطات المختصة والخبراء ووسائل الإعلام، إلى أن نسبة الأشخاص الذين تم تلقيحهم تزيد عن 2٪ من سكان الأرض، الذين يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان عددهم حتى منتصف عام 2020 بنحو 7 مليارات 795 مليون شخص.

وجرى في المتوسط ​​خلال الأيام السبعة الماضية حوالي 6 ملايين عملية تطعيم، فيما تجاوز عدد الملقحين في 3 فبراير لأول مرة عدد المصابين بفيروس كورونا.

وسجل إجمالا منذ بداية الوباء إصابة 107.8 مليون شخص، وتوفي أكثر من 2.3 مليون منهم.

وتم إعطاء معظم التطعيمات، وهي أكثر من 48 مليون لسكان الولايات المتحدة. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بتطعيم أكثر من 40 مليون مواطن، وفي المرتبة الثالثة بريطانيا، حيث تم تطعيم حوالي 14.1 مليون شخص بما في ذلك أقاليمها فيما وراء البحار وجزر القنال وجزيرة مان.

 وتمثل هذه البلدان نسبة تقترب من 65 ٪ من جميع الملقحين. كما أن حملة التطعيم جارية في الهند بتطعيم 7 ملايين وإسرائيل بـ 6.2 مليون.

وكانت أعلى نسبة من السكان الذين تم تطعيمهم قد سجلت في إسرائيل وبلغت 69.3٪، تليها الإمارات بنسبة 49.8٪، فسيشل بنسبة 49.7٪.

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