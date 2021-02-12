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الاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش على الإطلاق

الاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش على الإطلاق
http://almnatiq.net/?p=949646
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا انكمش 9.9% في 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما واحدا بالمئة في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول مقابل الربع السابق، ومقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز لنمو 0.5 بالمئة.

ويجعل هذا من المستبعد أن تشهد بريطانيا انكماشا على مدى فصلين متتاليين، وهو التعريف القياسي للركود في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد يتجه للانكماش بقوة في أوائل 2021 بسبب تأثيرات ثالث إغلاق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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