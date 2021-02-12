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الولايات المتحدة تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم تقويض حل الدولتين

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الولايات المتحدة تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم تقويض حل الدولتين

الولايات المتحدة تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم تقويض حل الدولتين
http://almnatiq.net/?p=949654
المناطق - الرياض

دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، تقوّض الجهود الرامية إلى حل متفاوض عليه بين الطرفين، على أساس حل الدولتين.
وأشار برايس، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن خطوات مثل ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وتدمير المنازل والتحريض على العنف ودفع تعويضات لأفراد مسجونين لارتكابهم أعمالاً إرهابية، قد تسهم في تفاقم التوتر بين الطرفين.
وقال:” إن الوضع النهائي للقدس هو قضية تتعلق بالحل النهائي الذي يجب معالجته من خلال الأطراف في إطار مفاوضات مباشرة، وذلك ليس تغييراً عن السياسة طويلة الأمد”.

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