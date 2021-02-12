“سكني” : تسليم “الفلل الجاهزة” في 7 مشاريع خلال يناير

المناطق - الرياض

واصل برنامج “سكني” تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في 6 مناطق حيث شمل التسليم خلال يناير 7 مشاريع سكنية وتمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي. وأوضح أنه تم تسليم عدد من الفلل الجاهزة في الرياض ضمن “إسكان الزلفي” وفي الشرقية ضمن إسكان “حفر الباطن” و “الأحساء” وإسكان “عيون الجواء” في القصيم وإسكان “الضاحية” في جازان وإسكان “حائل” وأخيرا “إسكان “القريات” في الجوف.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة إذ تبلغ 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500 م2 للفيلا الواحدة وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها. ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر (سكني).

يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من “سكني” منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية 2020 تجاوز 1.1 مليون أسرة منها 390,819 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية خلال 2020 بما يتجاوز الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان بسبب الجائحة.