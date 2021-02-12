احدث الأخبار

“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: القرآنُ العظيمُ مملوءٌ من ذكر التوحيد والدعوة إليه.. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب
أبرز المواد
 الانتهاء من تطوير مخططاً في الحدود الشمالية يوفّر 584 أرضاً سكنية
أبرز المواد
 “كورال بلوم” سيشكل 80% من الفنادق المطورة في المرحلة الأولى
أبرز المواد
 العثور على آلة موسيقية عمرها 18 ألف عام
أبرز المواد
 “واتساب” تتأرجح بين حماية خصوصية البيانات والاندفاع لتحقيق الأرباح
أبرز المواد
 “سكني” : تسليم “الفلل الجاهزة” في 7 مشاريع خلال يناير
أبرز المواد
 وزير «البيئة»: منظومة الأمن الغذائي السعودية نجحت في امتصاص صدمات الجائحة
أبرز المواد
 جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في ميانمار
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يوزع آلاف من كراتين التمور في المهرة اليمنية
أبرز المواد
 الإمارات تسجّل 3307 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة
أبرز المواد
 “برنت” ينخفض بنسبة 1.01 %
أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات

“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات

أبرز المواد
خطيب المسجد الحرام: القرآنُ العظيمُ مملوءٌ من ذكر التوحيد والدعوة إليه.. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب

خطيب المسجد الحرام: القرآنُ العظيمُ مملوءٌ من ذكر التوحيد والدعوة إليه.. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب

أبرز المواد
الانتهاء من تطوير مخططاً في الحدود الشمالية يوفّر 584 أرضاً سكنية

الانتهاء من تطوير مخططاً في الحدود الشمالية يوفّر 584 أرضاً سكنية

أبرز المواد
“كورال بلوم” سيشكل 80% من الفنادق المطورة في المرحلة الأولى

“كورال بلوم” سيشكل 80% من الفنادق المطورة في المرحلة الأولى

أبرز المواد

العثور على آلة موسيقية عمرها 18 ألف عام

العثور على آلة موسيقية عمرها 18 ألف عام
http://almnatiq.net/?p=949678
المناطق - الرياض

عثر باحثو الآثار على محارة قديمة في كهف في منطقة مارسولا، الواقعة في جبال البرانس الفرنسية، وقالوا إنها عبارة عن أداة الرياح “آلة موسيقية”، كانت تستخدم قبل أكثر من 18000 عام.
وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن الآلة الموسيقية عبارة عن محارة كبيرة كان يستخدمها الحرفيون كآلة موسيقية تشبه البوق، وذلك في العصر الحجري القديم. ويقول الأثريون إن العينة التي اكتشفت لأول مرة في عام 1931، هي أقدم محارة أدخل عليها الإنسان بعض التعديلات.
وأوضحوا أن هذا الاكتشاف “فريد من نوعه” لأنه قد يكون المثال الوحيد لآلة موسيقية مصنوعة باليد خلال تلك الفترة.
وكان الأثريون، الذين اكتشفوا المحارة مصادفة، يعتقدون في البداية أنها “كوب للشرب”، إذ لا يظهر عليها أي “تعديل باليد”.
إلا أنه بعد التدقيق واعتماد تقنيات التصوير المتقدمة تبين لهم أن هذه القطع الأثرية خضعت لبعض التعديلات، لتركيب “قطعة الفم”، حتى تصبح آلة موسيقية.
وجرى التوصل إلى هذه الخلاصة من طرف كارول فريتز وزملائها في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات

“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات
خطيب المسجد الحرام: القرآنُ العظيمُ مملوءٌ من ذكر التوحيد والدعوة إليه.. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب

خطيب المسجد الحرام: القرآنُ العظيمُ مملوءٌ من ذكر التوحيد والدعوة إليه.. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب
الانتهاء من تطوير مخططاً في الحدود الشمالية يوفّر 584 أرضاً سكنية

الانتهاء من تطوير مخططاً في الحدود الشمالية يوفّر 584 أرضاً سكنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*