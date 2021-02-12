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“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات

“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات

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“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات

“الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات
http://almnatiq.net/?p=949696
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372073 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 362947 حالة ولله الحمد.
وأكدت “الصحة” تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6424 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2702 والحالات الحرجة 447 حالة.

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