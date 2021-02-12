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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المحتوى التوعوي لحملة “الخوارج شرار الخلق”

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المحتوى التوعوي لحملة “الخوارج شرار الخلق”
http://almnatiq.net/?p=949699
المناطق - الرياض

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض مناشطها الوقائية والتوعوية لحملة (الخوارج شرار الخلق)، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة. مستخدمةً في ذلك الحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لحماية الأفكار والعقول وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة. والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة، والمناهج المنحرفة كفكر جماعة الإخوان المسلمين والتي حذر منها علماؤنا وولاة أمرنا لما لهم من خطر كبير على المجتمعات.
وتستعين الحملة ببرامج توعوية ووقائية للتحذير من التحزب والانتماء إلى الجماعات المخالفة وتبني أفكارهم،
كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ: خالد بن عبدالله العسيري بما يلقاه الفرع من دعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن ، حفظهما الله.
وما يوليه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند من اهتمام ومتابعة لأعمال الفرع.
وأكد العسيري على الواجب الشرعي لأعضاء الهيئة تجاه المجتمع مع تحذيرهم من كل ما يمس العقيدة الإسلامية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية.

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