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مقتل 4 جنود و4 إرهابيين خلال اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان

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مقتل 4 جنود و4 إرهابيين خلال اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان

مقتل 4 جنود و4 إرهابيين خلال اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان
http://almnatiq.net/?p=949713
المناطق - الرياض

لقي أربعة جنود من رجال الجيش الباكستاني مصرعهم مقابل مقتل أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت اليوم بين الطرفين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً بإطلاق النار على نقطة عسكرية في المنطقة مما أدى إلى مقتل أربعة جنود، موضحاً أن القوات الموجودة في المنطقة ردت على مصدر الهجوم وقتلت أربعة من المسلحين الذين شنوا الهجوم.

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