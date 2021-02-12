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نجاح عمليتين لتصحيح الخنف الأنفي لحالتين في مستشفى أبها للولادة والأطفال

نجاح عمليتين لتصحيح الخنف الأنفي لحالتين في مستشفى أبها للولادة والأطفال

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نجاح عمليتين لتصحيح الخنف الأنفي لحالتين في مستشفى أبها للولادة والأطفال

نجاح عمليتين لتصحيح الخنف الأنفي لحالتين في مستشفى أبها للولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=949718
المناطق - أبها

نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصص في إجراء عمليتين في مستشفى أبها للولادة والأطفال لتصحيح الخنف الأنفي (القصور الحنكي البلعومي) ، وذلك بقيادة استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال وجراحات مجرى التنفس الدكتور عبدالله الهلالي ؛ وكانت الحالات التي تتطلب إجراء هذا النوع من العمليات تحال لمراكز أخرى قبل استحداث هذه الخدمة في القسم مؤخراً .

وتم إجراء العمليتين لحالتين بعد معاناتهم من خروج الطعام مع الأنف أثناء الأكل ووجود صوت أنفي أثناء التحدث .

وأوضح الدكتور عبدالله الهلالي أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى ملاحظة وإدارك الأبوين لأعراض هذه المشكلة ووجود متخصصين في التخاطب لتشخيصها ويتدرج العلاج ما بين التمارين التأهيلية أو إجراء عمليات تصحيحية لبعض الحالات.

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