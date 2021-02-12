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صحة بيشة تحقق المركز الثالث في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية

صحة بيشة تحقق المركز الثالث في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية

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صحة بيشة تحقق المركز الثالث في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية

صحة بيشة تحقق المركز الثالث في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية
http://almnatiq.net/?p=949719
المناطق - يشة

حققت اقسام الرعاية الصيدلية بمستشفيات صحة بيشة المركز الثالث على مستوى التجمعات ومديريات الشؤون الصحية بوزارة الصحة في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية من خلال مؤشر السلامة الدوائية في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م.

وتقدم مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بالوزارة محمد بن احمد الشناوي بوافر الشكر والتقدير لادارة الرعاية الصيدلية بصحة بيشة على ما حققت الإدارة من إنجازات مميزة في مختلف الخدمات الصيدلية ومنها الإلتزام بمعايير السلامة الدوائية وتحقيق المركز الثالث على مستوى التجمعات ومديريات الشؤون الصحية بوزارة الصحة من حيث عدد البلاغات خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م.

إلى ذلك، تواصل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة تنفيذ الحملة الميدانية للتوعية الصحية من انتشار فيروس كورونا لزيادة الوعي بأهمية أخذ اللقاح وتفعيل تطبيق توكلنا والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

واستهدفت صحة بيشة الأسواق وصالونات الحلاق والكافيهات وأسواق الخضار والبقالات تحت شعار “نتعاون مانتهاون”.

وتهدف صحة بيشة من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها شرح أهمية أخذ اللقاح، وتحميل تطبيق توكلنا، والتوعية بأهمية التباعد بين الأشخاص وتجنب الأماكن المزدحمة ولبس الكمام، وايصال المعلومة الصحية والصحيحة لضمان استفادتهم منها.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة الالتزام بصحة بيشة جولاتها التفتيشية لمتابعة التزام القطاع الصحي الخاص بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “Covid-19” وذلك من خلال ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وتؤكد صحة بيشة استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية التفتيشية بهدف التأكد من التزام القطاع الصحي الخاص بالتعليمات ومدى تقيدهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
من جانبه، كرّم سعادة مدير الشؤون الصحية في بيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني وبحضور المساعد للموارد البشرية ومدير ادارة شؤون المراكز أبطال الصحة في عيادات تطمن بمركز صحي مخطط 1، وذلك تقديراً للجهود التي قاموا بها خلال جائحة كورونا وتحقيقهم المركز الأول من خلال تقارير الزائر السري لشهر يناير.

وقدّم الشهراني شكره وتقديره للجميع على ماقدموه من جهود مبذولة طوال الفترة الماضية لخدمة المستفيدين وحثهم على بذل المزيد وتسهيل كل مايلزم في تقديم الخدمة الأمثل للمراجعين.

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