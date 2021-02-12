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وزير النقل‬ يتفقد مشروع ‫مطار الجوف‬ الجديد

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وزير النقل‬ يتفقد مشروع ‫مطار الجوف‬ الجديد

وزير النقل‬ يتفقد مشروع ‫مطار الجوف‬ الجديد
http://almnatiq.net/?p=949728
المناطق - الرياض


تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة ⁧‫الطيران المدني المهندس صالح الجاسر‬،يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري أمس، مشروع مطار الجوف الجديد.

واطلع على مراحل عمل المشاريع والأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها،ويتضمن المشروع مبنى رئيسي وصالة كبار الشخصيات وعيادة طبية ومبنى الجمارك وبرج المراقبة ومباني الخدمات ومرافق أخرى، وصالة ركاب بمساحة 23 ألف م٢ تتسع إلى مليون مسافر سنويًا ويقع موقعه داخل حدود المطار الحالي .

عقب ذلك قام الوزير الجاسر بجولة تفقدية للمطار الحالي،شاهد خلالها سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين .

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