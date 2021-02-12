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«بلدية ضباء» تكثف جولاتها لرصد مخالفات احترازات «كورونا»

«بلدية ضباء» تكثف جولاتها لرصد مخالفات احترازات «كورونا»

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ضبط 12 مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت التجارية في نجران

ضبط 12 مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت التجارية في نجران

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بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدينون بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدينون بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=949733
المناطق - الرياض

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكدت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق مدنية تعدّ انتهاكا للقانون الدولي، ودليلا على خطورة ما يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة .
وجدّدت الدول الثلاث في البيان ، دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها .

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