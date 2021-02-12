مجلس شباب الجوف يشارك في تطبيق الاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في جوامع المنطقة

نفَّذت في العديد من الجوامع والمساجد بمختلف محافظات ومدن منطقة الجوف (سكاكا- دومة الجندل- القريات- طبرجل-…) نفَّذوا عملية الفرز للمصلين وتقديم التوعية الصحية في تطبيق إجراءات الوقاية من ‎#فايروس_كورونا المستجد وتحقيق التباعد بين المصلين بالإضافة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي بيوت الله.

وأوضح الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن متطوعي المجلس شاركوا سابقًا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توزيع استبيان قياس الوعي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 لقياس مدى وعي الجاليات العربية وغير الناطقة باللغة العربية ضمن حملة توعية العمالة الوافدة التي من بين أهدافها التواصلية تعزيز الانطباع الإيجابي حول إجراءات المملكة لحماية قوى العمل من المقيمين.

كما أوضح رئيس اللجنة التطوعية بالمجلس الأستاذ علي بن راكان الرويلي”أن اللجنة التطوعية بمجلس شباب الجوف بكافة أعضائها حريصة على المبادرة وتقديم يد العون في أي مكان وزمان حبَّا للعمل التطوعي وخدمة للمجتمع وحرصًا على زوال جائحة كورونا في أسرع وقت -كفانا الله شرها-، كما جدَّد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف على دعمه المتواصل؛ لشباب المجلس وتمكينهم من خدمة المجتمع.