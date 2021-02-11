إغلاق 58 مُنشأة تجارية في “الشرقية” لمخالفة التدابير الصحية.. وضبط 93 مخالفة في الأسواق

المناطق - فتحيه العبدالله

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 11/2/2021م (58) مُنشأة ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية؛ لمخالفتها للتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبلغت الجولات المكثفة التي بها الأمانة (1438) جولة رقابية صحية لرصد المخالفات، و(223) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، تم من خلالها ضبط (93) مخالفة.

واستقبل مركز 940 يوم أمس (59) بلاغاً عن المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

هذا ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الآمن في التسوق، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات (940)؛ لمعالجتها.