«بلدية ضباء» تكثف جولاتها لرصد مخالفات احترازات «كورونا»

تبوك- علي العميري:

كثفت بلدية ضباء جولاتها الرقابية على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال عمل الفرق الرقابية الصباحية والمسائية بإدارة صحة البيئة بالبلدية ، وتم تنفيذ ٤٥ جولة تفتيشية على الاسواق والمنشئات الغذائية خلال هذا الاسبوع شملت ١٣٢ محلا تم اغلاق محل وانذار ٢٢ لعدم تقيدهم بالاشتراطات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا ، كما قامت بتنفيذ جولات رقابية تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة، وتم التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوعية المطاعم بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون في تطبيقها، ومصادرة المواد الفاسدة وتغريم المخالفين ورفع مستوى تطبيق البرتوكولات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا.

كما اكد رئيس بلديةً ضباء الدكتور عبدالله عبدالرحيم الغبان حرص البلدية على سلامة المجتمع من تفشي الفيروس عبر عدم التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين وفق الانظمة داعيا الجميع للتقيد باجراءات السلامة.