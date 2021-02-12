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ضبط 12 مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت التجارية في نجران

ضبط 12 مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت التجارية في نجران
http://almnatiq.net/?p=949749
المناطق - نجران

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال المدة من 1 – 11 فبراير الجاري 1307 جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة كافة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت عن تحرير 12 مخالفة.
وتواصل الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع للبرتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق “توكلنا” على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

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