أمير منطقة جازان يهنئ إدارة تعليم صبيا على إنجازاتها الوطنية والإقليمية ..

جازان - فضه عطيف؛

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ ومدير تعليم صبيا د.حسن بن محسن خرمي , ومنسوبي الإدارة وأولياء الأمور بمناسبة تحقيق الإدارة لعدد من الإنجازات على المستوى الوطني ومستوى دول الخليج العربي والتي كان آخرها تحقيق المعلمة صالحة مفرح السلماني من ابتدائية آل سلمان التابع لمكتب تعليم فيفا للمركز الأول في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة المعلم المتميز , وحصول الطالب المهند بن محمد مشهور حمدي من ثانوية السليل بمكتب تعليم ضمد المركز الأول في ذات الجائزة ضمن فئة الطالب المتميز.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الأدوار والأعمال المناطة بإدارات التعليم والجامعات وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها – حفظهم الله -.

من جانبه أعرب مدير تعليم صبيا عن سعادته بالعناية التي تحظى بها الإدارة والتعليم في المنطقة من سمو أمير منطقة جازان وتوجيهاته – وفقه الله- شاكرا لسموه الكريم دعمه المتواصل للمتميزين والمميزات، سائلاً الله تعالى أن يمده وكافة منسوبي الإدارة بعونه وتوفيقه لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.