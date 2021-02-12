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ضبط 160 كيلو من فاكهة الفراولة الفاسدة في سوق الخضار الفواكه المركزي بالدمام

ضبط 160 كيلو من فاكهة الفراولة الفاسدة في سوق الخضار الفواكه المركزي بالدمام

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ضبط 160 كيلو من فاكهة الفراولة الفاسدة في سوق الخضار الفواكه المركزي بالدمام

ضبط 160 كيلو من فاكهة الفراولة الفاسدة في سوق الخضار الفواكه المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=949751

‏تمكنت الفرث الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة 30/06/1442هـ، من ضبط ٦٤٠ عبوة بلاستيك من فاكهة الفراولة الفاسدة، يقدر وزنها يــ ١٦٠ كيلوجرام، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطق الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة تمكنت من ضبط الكمية، والتي ظهرت عليها علامات التلف قبل توزيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام، وذلك ضمن الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.

وأشار الى أنه تم مصادرة كامل الكمية وعمل محضر اتلاف بها وتحرير مخالفه للمخالف، مشيرا الى أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضاف أن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وأكد أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

ودعا الجميع الى ضرورة التعاون مع الأمانة والابلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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