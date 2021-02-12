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الوحدة يكسب الفيصلي برباعية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الوحدة يكسب الفيصلي برباعية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=949764
المناطق - الرياض

تغلب فريق الوحدة على مستضيفه فريق الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل للوحدة اللاعب “يوسف نياكاتي” عند الدقائق 12، 48, 84, وعند الدقيقة 87 أضاف اللاعب “ديمتري” الهدف الرابع للوحدة، فيما سجل للفيصلي الهدف الأول اللاعب “رافائيل داسيلفا” عند الدقيقة 53, ليضيف اللاعب “محمد الصيعري” الهدف الثاني عند الدقيقة 67.

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