منظمة الصحة: كل الفرضيات مطروحة حول منشأ “كوفيد-19”

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أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الجمعة، أن «كل الفرضيات ما زالت مطروحة» في ما يتعلق بمنشأ وباء «كوفيد-19».

وعقب عودة بعثة تحقيق أوفدتها منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2019، قال تيدروس للصحافيين في جنيف: «أثيرت بعض الأسئلة بشأن التخلي عن بعض الفرضيات… أرغب في التأكيد أن كل الفرضيات ما زالت مطروحة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «قد يكون جزء من هذا العمل خارج اختصاص هذه البعثة ونطاقها. لطالما قلنا إن هذه البعثة لن تعثر على جميع الإجابات، لكنها أضافت معلومات مهمة تقرّبنا من فهم أصول الفيروس». وتابع: «توصلت البعثة إلى فهم أفضل للأيام الأولى للوباء وحددت مجالات ينبغي أن تخضع لمزيد من التحليل والبحث. وسنواصل العمل للحصول على المعلومات التي نحتاج اليها للإجابة على الأسئلة التي لا يزال يتعيّن الإجابة عليها».

ومعلوم أن مهمة فريق التحقيق الذي غادر الصين قبل يومين لم تؤدِّ إلى نتيجة حاسمة بشأن مصدر الفيروس.