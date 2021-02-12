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مندوب المملكة في الأمم المتحدة يطلع المجتمع الدولي على انتهاكات الحوثيين

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مندوب المملكة في الأمم المتحدة يطلع المجتمع الدولي على انتهاكات الحوثيين

مندوب المملكة في الأمم المتحدة يطلع المجتمع الدولي على انتهاكات الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=949783
المناطق - واس

اطلع مندوب المملكة بالأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، المجتمع الدولي على انتهاكات المحوثيين.

وحذر الواصل من استمرار النظام الإيراني في دعم الحوثيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الغادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل ومندوب جمهورية اليمن السفير علي مجور في مقر بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، مع سفراء وممثلي بعثات كل من: الولايات المتحدة، والدنمارك، واستراليا، وألمانيا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، واليابان، وايسلندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبرج، وإيرلندا، فرنسا، والنمسا، وكندا.

وأطلع المندوب الدائم ممثلي الدول على الانتهاكات الإجرامية للقانون الدولي الإنساني التي يقوم بها الحوثيون، مسلطا الضوء على سلسة الهجمات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون باستخدام الصواريخ البالستية وطائرات الدرونز المسيرة وغيرها، التي كان آخرها تلك التي استهدفت مطار أبها، واستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تعد إرهابية لكونها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، والتبعات الحقوقية والإنسانية والاقتصادية التي لحقت بالمدنيين في تلك المناطق.

وأكد المندوب الدائم ومندوب اليمن بأن وتيرة الهجمات تزايدت خلال الأيام الماضية، مشيراً أن المليشيات الحوثية لا ترغب في حل سياسي شامل يجمع كافة المكونات اليمنية، في حين أن الحكومة الشرعية والمملكة أكدت على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

وطالب المندوب الدائم الدول المشاركة بشجب وإدانة تلك الهجمات.

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