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تدشين المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي في الدمام مارس المقبل

تدشين المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي في الدمام مارس المقبل
http://almnatiq.net/?p=949789
الدمام - مبارك الدوسري

تُنظم المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي، خلال الفترة من 7 إلى 8  من شهر مارس المقبل المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي، بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلم النفس ASPASP، وكليات الأصالة بالدمام.

وأوضح مُدير المؤتمر الدكتور غانم بن سعد الغانم، أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عقد ست  دورات تدريبية ستكون الأولى في موضوع مصادر وأعراض الضغوط النفسية لدى الرياضيين، فيما ستكون الثانية عن دور الألعاب الحركية الرياضية المنظمة في تنمية الإدراك الحركي، والبصري للأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة من 9 إلى 12 سنة، والثالثة في موضوع تأهيل المعد النفسي في كرة القدم، والرابعة مخصصة لتأهيل مدرب اللياقة البدنية، فيما ستكون الخامسة عن دور علم النفس السيبراني في المجال الرياضي، والسادسة عن دور المؤسسات الرياضية في عملية التنشئة الاجتماعية. 

وأفاد الغانم أن المشاركين بالدورات سيمنحون شهادات معتمدة من مؤسسات وطنية وعربية ودولية، مبيناُ أنه سيكون هناك خصم على رسوم المؤتمر مقداره 50 % للطلاب بالجامعات السعودية، وأنه يمكن معرفة المزيد عن المؤتمر والتسجيل فيه من (هنا).

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