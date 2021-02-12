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تبوك.. “الضمان الاجتماعي” ينظم دورة بعنوان دور “بنك التنمية الاجتماعية” في تمكين الأسر المنتجة

تبوك.. “الضمان الاجتماعي” ينظم دورة بعنوان دور “بنك التنمية الاجتماعية” في تمكين الأسر المنتجة
http://almnatiq.net/?p=949800
المناطق - تبوك

تنظم إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك يوم الثلاثاء المقبل، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية دورة تدريبية بعنوان “دور بنك التنمية في دعم وتمكين الأسر المنتجة والمنتجات والخدمات التي يقدمها، ويقدم الدورة سفير الإدخار و العمل الحر، أمجد البلوي، في تمام الساعة ١١:٠٠صباحًا، عبر تطبيق زووم الإلكتروني.

 وأوضح  مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك مرزوق  البلوي أن هذة الدورة تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها أقسام  التمكين الاجتماعي بمكاتب الضمان الاجتماعي ووحدات الخدمات الشاملة، التي تم استحداثها بوكالة التمكين والضمان الاجتماعي تحقيقا لرؤية المملكة في التكامل بين الرعوية والتنموية.

 وتهدف الدورة إلى تعريف المستفيدين  والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي وأبنائهم، بما يقدمة البنك من دعم للمشاريع الانتاجية والأعمال الحرة والأسر المنتجة وخدمات البنك الأخرى، ويمكن التسجيل في الدورة من هنا وحضور الدورة من هنا .

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