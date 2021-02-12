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أمطار متوسطة على منطقة الباحة

أمطار متوسطة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=949801
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظتي بلجرشي وبني حسن والمراكز التابعة لهما, وعدداً من منتزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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