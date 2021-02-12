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إغلاق ٤١٥ منشأةً مخالفة في عسير خلال ١٠ أيام

إغلاق ٤١٥ منشأةً مخالفة في عسير خلال ١٠ أيام
http://almnatiq.net/?p=949806
المناطق - واس

أغلقت أمانة منطقة عسير خلال 10 أيام عمل, 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس “كوفيد – 19”.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ 10 الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط ١٨٠٤ مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق “ميدان” المرتبط بوزارة الداخلية.

وأكد الحميدي أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يوميًا وعلى فترات مجدولة صباحًا ومساءً، وبخطةٍ ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.

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