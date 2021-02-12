أجهزة استعارة وماسحات ضوئية.. مكتبات جامعة الأمير سطام نحو التحول الرقمي

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أنهت عمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع الشركة الموردة للأجهزة الالكترونية وتشغيلها، تركيب الأجهزة الرقمية الجديدة في نظام المكتبات في المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية وتهيئتها بوداي الدواسر والسليل والأفلاج والمدينة الجامعية في الخرج من بوابات الكترونية وأجهزة استعارة وماسحات ضوئية وأنظمة مكتبية.



وقامت عمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع الشركات الموردة للأجهزة الإلكترونية وتشغيلها بتركيب أحدث الأجهزة في مكتبات كليات وادي الدوسر والسليل والأفلاج والخرج.



وحرصت العمادة على تدريب منسوبيها من أمناء المكتبات ومدراء الإدارات على الأجهزة الالكترونية الجديدة ، حيث أقامت أربع دورات تدريبية في وادي الدواسر والسليل والأفلاج والخرج .



ويأتي ذلك من حرص عميد شؤون المكتبات د. محمد بن بطاح الشمري والدور الذي تقوم به العمادة على تهيئة وتمكين أكبر قدر ممكن من الكوادر الوطنية من المعرفة والعمل على أحدث التقنيات المستخدمة للقيام بأدوارهم بأفضل الطرق في سبيل خدمة رواد المكتبات.