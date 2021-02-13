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اقتلع أشجارا وأطاح أسقفا.. إعصار يضرب بلدة تركية

اقتلع أشجارا وأطاح أسقفا.. إعصار يضرب بلدة تركية
http://almnatiq.net/?p=949829
المناطق - وكالات

قال مسؤولون وتقارير، الجمعة، إن إعصارًا صغيرًا ضرب بلدة على ساحل بحر إيجة التركي، مخلفًا آثار دمار، كما أدى لإصابة 16 شخصًا.

وقع الإعصار في ساعة متأخرة من مساء الخميس في منتجع تشيشمي، على بعد نحو 90 كيلومترا غربي مدينة إزمير.

واقتلع الإعصار أشجارا، وأزال قرميد الأسقف، وأزاح سيارات، وأسقط رافعة. وانقلبت أربعة قوارب على الأقل.

وكانت المنطقة الأشد تضررا هي موقع بناء فيلات صيفية، حيث سقطت الرافعة وانقلبت حاوية يشغلها عمال البناء.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن 16 عاملاً أصيبوا بجروح، من بينهم عامل نقل إلى المستشفى بكسر في الساق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عمدة البلدة أكرم أوران قوله: “تشيشمي، جنة على الأرض، قاست الجحيم الليلة الماضية”.

كما تسببت الرياح القوية والعاصفة بأضرار في بلدة أورلا القريبة، ودمرت مئات الصوبات التجارية.

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