شرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بحيازته سلاحاً نارياً

شرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بحيازته سلاحاً نارياً

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شرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بحيازته سلاحاً نارياً

شرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بحيازته سلاحاً نارياً
http://almnatiq.net/?p=949849

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحا ناريا، مستقلًا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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