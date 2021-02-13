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غائم جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة و سحب رعدية على عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة

غائم جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة و سحب رعدية على عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة

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غائم جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة و سحب رعدية على عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة

غائم جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة و سحب رعدية على عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=949867

وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما يكون ارتفاع الموج على الخليج العربي من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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