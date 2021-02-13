أسعار النفط تشهد ارتفاعاً وتحقق أعلى سعر لها منذ عام

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها بعد عام بفضل الآمال في أن يعزز تحفيز أمريكي الاقتصاد والطلب على الوقود، وفي ظل شح الإمدادات الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات كبار المنتجين.

وصعد خام برنت 1.29 دولار بما يعادل 2.1% ليتحدد سعر التسوية عند 62.43 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 62.83 دولاراً، أعلى مستوياته منذ 22 يناير 2020.

وأغلق الخام الأميركي مرتفعاً 1.23 دولار أو 2.1% عند 59.47 دولاراً، بعد صعوده إلى 59.82 دولاراً، ذروته منذ التاسع من يناير 2020.

وانتزع الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7%، في حين ارتفع برنت 5.3% على مدار الأسبوع.

ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعاً مع مجموعة من رؤساء البلديات وحكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في إطار مساعيه لإقرار خطة إغاثة من تداعيات فيروس كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار لتدعيم النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العاطلين عن العمل.

وتتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وتدعمت الآمال حيال عودة الحياة إلى طبيعتها في نهاية المطاف بفضل تراجع حاد في إصابات “كوفيد-19″، وأعداد نزلاء المستشفيات.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، إن “التحفيز الأمريكي المتوقع والتقدم الجاري على صعيد اللقاحات من المرجح أن يبقي الشهية مفتوحة للأصول عالية المخاطر بتقديمه الدعم لسوق النفط.”