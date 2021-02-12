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بلدية محافظة حقل تكثف أعمال الإصحاح البيئي والجولات الرقابية

بلدية محافظة حقل تكثف أعمال الإصحاح البيئي والجولات الرقابية

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بلدية محافظة حقل تكثف أعمال الإصحاح البيئي والجولات الرقابية

بلدية محافظة حقل تكثف أعمال الإصحاح البيئي والجولات الرقابية
http://almnatiq.net/?p=949900
المناطق - تبوك

تواصل بلدية محافظة حقل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والمرافق العامة والحدائق وألعاب الأطفال والحاويات بالمحافظة .كما تواصل جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهات و صوالين الحلاقة وبيع الخضروات والفواكه والمنشآت النسائية والمشاغل .من جانبه أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سليم العمراني، أن البلدية خلال الفترة  الماضية أعدت خطة متكاملة لتكثيف أعمال الإصحاح البيئي والجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع في جميع المنشآت ولازالت مستمرة .ودعا المهندس العمراني الجميع إلى التعاون مع بلدية المحافظة، والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على 940 .

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