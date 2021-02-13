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حقيقة زيادة تعرفة الكهرباء من 18 إلى 33 هللة

حقيقة زيادة تعرفة الكهرباء من 18 إلى 33 هللة

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حقيقة زيادة تعرفة الكهرباء من 18 إلى 33 هللة

حقيقة زيادة تعرفة الكهرباء من 18 إلى 33 هللة
http://almnatiq.net/?p=949909

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء من 18 إلى 33 هللة.
ونفت الهيئة ما تردد بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء . مؤكدة أن الصورة المتداولة عن خبر ارتفاع الأسعار متكررة منذ عام 2019م.
وأشارت إلى أن مصدر الصورة المتداولة عن ارتفاع الأسعار موقع مزيف ينتحل هوية مواقع سعودية.

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