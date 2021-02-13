حقيقة زيادة تعرفة الكهرباء من 18 إلى 33 هللة

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء من 18 إلى 33 هللة.

ونفت الهيئة ما تردد بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء . مؤكدة أن الصورة المتداولة عن خبر ارتفاع الأسعار متكررة منذ عام 2019م.

وأشارت إلى أن مصدر الصورة المتداولة عن ارتفاع الأسعار موقع مزيف ينتحل هوية مواقع سعودية.

مايتداول مجدداً عن تغيير جديد لتعرفة أسعار الكهرباء غير صحيح، ومصدر الإشاعة المتكررة منذ عام ٢٠١٩ هو موقع مزيف ينتحل هوية مواقع سعودية.https://t.co/loOO23kWEq pic.twitter.com/bRlMjfSrOT — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) February 12, 2021