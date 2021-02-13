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إليك.. 4 خطوات لتحديث جهاز «ماك» لتجنب تعرضه للاختراق

إليك.. 4 خطوات لتحديث جهاز «ماك» لتجنب تعرضه للاختراق
http://almnatiq.net/?p=949928

تمكنت شركة آبل من إصلاح ثغرة أمنية خطيرة هددت جميع إصدارات “ماك أو إس” المدعومة.

وأكدت الشركة أنه تم إصلاح الثغرة عبر تحديث جديد. يسمح الثغرة الأمنية، بالاستيلاء على النظام بالكامل من قبل المهاجمين عن بعد أو التعرض للبرامج الضارة.

ولتحديث جهاز ماك الخاص اتبع الخطوات التالية:-

انقر فوق رمز آبل في الجزء العلوي الأيسر من شاشة سطح المكتب

حدد تفضيلات النظام من القائمة المنسدلة.

 انقر فوق رمز تحديث البرنامج في شاشة التحديد.

 قد تحصل أيضًا على إشعارات بتوفر تحديث جديد.

يذكر أن آبل قامت بإصلاح الثغرة الأمنية خلال فترة لم تتجاوز أسبوعاً واحداً، قبل أن تكشف عنها للجمهور.

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